Украина и Россия подготовят 10-летний "ядерный контракт"

Украина и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе заседания обсуждался вопрос сотрудничества Украины и России в энергетической сфере. Премьер-министр добавила, что эта отрасль является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества.

Глава украинского правительства также отметила, что до 15 июня на обсуждение будет вынесен проект десятилетнего контракта о сотрудничестве в области ядерной энергетики.