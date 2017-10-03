На Житомирщине до 21 ноября восстановят мемориальный комплекс погибшим под Базаром - ОГА

На Житомирщине до 21 ноября этого года восстановят мемориальный комплекс погибшим под Базаром. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, именно 21 ноября этого года исполнится 96 лет от трагедии в селе Базар Народичского района.

«Уже на этой неделе по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича подрядчик должен приступить к реставрационным работам на мемориальном комплексе памяти Героев Базара. Работы должны завершить к 21 ноября – 96-й годовщине трагедии»,- сказано в сообщении.

Проводить работы будут без применения системы электронных закупок, поскольку тендер не состоялся.

«Учитывая те погодные условия, которые сегодня складываются, другого выхода, как дать разрешение провести реконструкцию без системы Prozorro, мы не имеем. Или у нас будет отреставрированный памятник до 21 ноября, или будем проходить процедуру и ждать», – цитирует Гундича пресс-служба ведомства.

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Уже в ближайшие дни подрядчик приступит к работам на мемориале Героям Базара.

По словам директора департамента градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации Романа Щебетова, будут осуществлены реставрационные работы крестов и главного мемориала, будут укреплять курганы и заниматься благоустройством территории.Также планируется вымостить плиткой дорожки и место для парковки, установить скамейки и посадить газон.

«Проект предусматривает завершение работ к 30 ноября, однако все основные видимые работы подрядчик должен завершить к 21 ноября – годовщине трагедии под Базаром»,- сказал Щебетов.

Таким образом на Житомирщине, в селе Базар Народичского района, почтят память воинов Армии Украинской народной республики, которых в 1921 году расстреляли большевики.

Справка УНИАН. 17 ноября 1921 в селе Малые Миньки вблизи села Базар в ходе второго зимнего похода Армии Украинской народной республики состоялся бой Волынской группы Армии УНР под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника с большевистскими оккупантами - 9-й Крымской дивизией Григория Котовского. В бою погибли более 400 украинских солдат и офицеров, 537 оказались в плену, из которых десятки раненых умерли, а 359 пленных перевели в Базар и удерживали в церкви. Из 359 пленных участников похода ни один не согласился перейти на службу в Красную армию, за что 23 ноября 1921 г. в Базаре их всех расстреляли большевики. На месте этих событий воздвигнут мемориал.