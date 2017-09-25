Годовщина расстрела полицейских в Днепре: на месте трагедии откроют памятник
11:04, 25 сентября 2017Общество
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Памятник будет в виде гранитного шеврона с именами убитых полицейских.
На памятнике будут высечены имена погибших полицейских / скриншот
В Днепре, где ровно год назад экс-боец подразделения "Торнадо" Александра Пугачев расстрелял двух патрульных - Артема Кутушева и Ольгу Макаренко, откроют памятник, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что памятник будет в виде гранитного шеврона с именами убитых полицейских.
На месте расстрела патрульных в Днепре откроют памятник
Как известно, 25 сентября год назад патрульные догнали нарушителя правил дорожного движения. Во время проверки документов тот открыл огонь. Артем Кутушев погиб на месте, его напарница умерла в больнице.
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