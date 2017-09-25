Годовщина расстрела полицейских в Днепре: на месте трагедии откроют памятник

В Днепре, где ровно год назад экс-боец подразделения "Торнадо" Александра Пугачев расстрелял двух патрульных - Артема Кутушева и Ольгу Макаренко, откроют памятник, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что памятник будет в виде гранитного шеврона с именами убитых полицейских.

Как известно, 25 сентября год назад патрульные догнали нарушителя правил дорожного движения. Во время проверки документов тот открыл огонь. Артем Кутушев погиб на месте, его напарница умерла в больнице.