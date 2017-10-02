Анджелина Джоли вместе с украинкой сняли мультфильм для взрослых, звезда представила ленту на фестивале в Торонто

Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма, который был снят по сценарию девушки родом из закарпатского городка Берегово на имя Анита Дорон.

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Совместная работа украинки и Джоли имеет название "Кормилица", а ее премьера состоялась недавно на известном кинофестивале в Торонто. На дебют анимационной ленты прибыла и сама 42-летняя Анджелина, передает Films.com.ua.

Как стало известно, сценарий фильма построен вокруг книги писательницы из Канады Деборы Эллис. В центре ленты девочка Парван, которая вынуждена выйти замуж за парня, чтобы помогать семье в сложное время, когда ее отца арестовывают и сажают в тюрьму. Все это происходит в Афганистане, под режимом талибов.

Стоит отметить, ранее Анита уже имела опыт в написании сценариев: в 2012 году она стала автором фильма "The Lesser Blessed", а также написала сценарии для лент "Конец тишины", "Европа", "Восток" (The End of Silence, Europa, East).