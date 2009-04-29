Ревизоры оштрафовали 2 тысячи «зайцев» в электричках
За три месяца 2009 года
За три месяца 2009 года ревизоры-инструкторы Юго-Западной железной дороги обнаружили 1956 безбилетных пассажиров, проверив 393 поезда в пригородном сообщении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, «зайцев» оштрафовали на 53 тыс. 545 грн.
Кроме того, за курение в неустановленных местах (48 случаев) виновники оплатили штрафы на общую сумму 2 тыс. 407 грн.
Отмечается также, что с начала 2009 года в поездах пригородного сообщения работники отдела ревизий и контроля пассажирских поездов Юго-Западной железной дороги обнаружили 5 тысяч 310 кг перевозки избыточной ручной клади, в результате чего взыскано 2 тыс. 458 грн. штрафа.
Как отмечается в сообщении, Юго-Западная железная дорога и в дальнейшем будет проводить работу по недопущению фактов нарушения правил перевозки как пассажиров, так и багажа в пригородном сообщении.