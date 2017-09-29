СБУ предотвратила проведение провокационной акции спецслужб РФ по дискредитации Украины

Правоохранители предотвратили проведение в Киеве антиукраинской акции, организованной российскими спецслужбами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Оперативники СБУ установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом. Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и «свободной прессы». Для этого в Брюссель выехали несколько граждан Украины как «ораторы» круглого стола на тему: «Нарушение прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что для усиления «эффекта» от их выступления и предоставления дополнительной «правдивости» организаторы планировали прямое включение из Киева, «во время которого проплаченные «блоггеры» и «журналисты» должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях».

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что «блоггеров» и «журналистов» организаторы фейковых акций наняли на «черном рынке труда» за 100 гривен каждого. При этом, подчеркнули в СБУ, для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали надеть «массовку» черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь.

«Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако за неё охотно это сделала нанятая для «шоу» публика», - заявили в ведомстве.

«Службе безопасности Украины известно о частичном изменении тактики антиукраинской деятельности российской стороны и выделении в отдельный вектор дискредитации Украины в глазах мирового сообщества с позиций европейских «информационных площадок» и с использованием по-прежнему ложных и надуманных данных», - сказано в сообщении.

В рамках имеющихся уголовных производств правоохранители планируют провести допросы организаторов фейкового съезда «блоггеров» для документирования противоправной деятельности спецслужб РФ.