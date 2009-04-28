Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, когда проблемные банки планируют начать выплату депозитов, срок действия которых истек, и какие финучреждения проводят выплату процентов по вкладам.

«Надра»

С 21 апреля банк начал частичную выплату депозитов, срок которых закончился. Получить свои средства могут только вкладчики-пенсионеры, у которых сумма вклада не превышает 5 тысяч гривен. Банк готов выплатить 20% от депозита, но только в том случае, если вкладчик согласится пролонгировать депозит на сумму остальных 80% на срок от 6 месяцев.

Пенсионеры, у которых в банке хранится до 10 тысяч гривен на депозитах, срок которых истек с февраля по май этого года, смогут воспользоваться аналогичным предложением с 20 мая.

С 5 мая банк планирует осуществлять ежемесячную единоразовую выплату половины суммы начисленных за предыдущий месяц процентов по всем депозитам физических лиц через кассу банка независимо от валюты вклада. Вторую половину процентов клиент сможет снимать с текущего счета в рамках действующих лимитов.

Родовид Банк

Выплата вкладов и процентов по ним не производится. В пресс-службе фин-учреждения это объясняют полугодовым мораторием на удовлетворение требований кредиторов, который заканчивается 15 сентября этого года.

Укрпромбанк

Банк пока не имеет возможности выплачивать депозиты, срок которых истек, а выплату части депозита, как это делает банк «Надра», в финучреждении считают невыгодной. «Я не вижу экономической выгоды выплаты части депозита с условием пролонгации оставшейся части вклада», — говорит временный администратор Укрпромбанка Александр Майданюк. По его словам, ситуация с выплатой депозитов может проясниться к концу мая, когда произойдет рекапитализация банков.

Проценты по вкладу выплачиваются с ограничениями — не более 1000 гривен в сутки. Снять средства можно в банкомате либо в кассе банка.

Одесса-Банк

Выплата депозитов, срок которых истек, и процентов по вкладам банком не производится. В депозитном отделе банка пообещали, что выплаты процентов по депозитам возобновятся с 12 мая.

«Днистер»

В банке пока не проводят никаких выплат. Проценты по вкладам обещают начать выдавать 5 мая. «Необходимо предварительно перезвонить или прийти в отделение, чтобы определить, каким образом будут проводиться эти выплаты», — сообщили в депозитном отделе финучреждения. Дата начала выплаты тела депозита временным администратором пока не определена.

Захидинкомбанк

Банк ограничился выплатой процентов по вкладам. В месяц можно получить всего 250 гривен, правда, снять можно не более 100 гривен в сутки. Депозиты, срок которых закончился, в банке предлагают продлить, так как дата начала выплаты тела вклада пока не известна.

«Национальный кредит»

В банке выплачиваются только проценты по вкладам с суточным лимитом 300 гривен. Депозиты, срок которых истек, могут получить только вкладчики, которые попали в форс-мажорные обстоятельства. Когда возобновится выплата депозитов, в банке не уточняют. «Лучше продлить вклад на тех же условиях, которые у вас были», — советуют в депозитном отделе учреждения.

Вклады, срок которых закончился, и проценты по ним не выплачивают банки «Арма», «БИГ Энергия», «Киев», «Причерноморье» и Трансбанк. Когда банки начнут производить выплаты, в финансовых учреждениях сказать затрудняются.