В Малинском районе Житомирской области открыли памятник князю Владимиру

На Житомирщине в Малинском районе открыли памятник равноапостольному князю Владимиру.

Как сообщили УНИАН в Малиновской райгосадминистрации, памятник открыт 25 сентября в селе Гамарня Малинского района на территории Малинского лесотехнического колледжа.

Открытие состоялось при участии духовенства, руководства района, студентов и общества.

Так, в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели колледжа, его директор Игорь Иванюк, председатель Малинского районного совета Михаил Левковец, председатель Малинской райгосадминистрации Дмитрий Кисельчук, а также настоятель Свято-Казанского храма отец Павел.

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«Освящение памятника совершил Митрополит Овручский и Коростенский Виссарион. Он также отметил церковными наградами директора Малинского лесоколледжа Игоря Иванюка, скульптора Олега Демченко и мецената Игоря Малинского, за личный вклад в изготовление и установку памятника», - сказано в сообщении.

Приветствуя собравшихся, Кисельчук, отметил, что «именно историческая память, память каждой личности делает нас живым обществом, сплоченным и сцементированным в нацию и государство».

В свою очередь, Иванюк отметил, что князь Владимир был первым, кто сделал Киевскую Русь полноправным членом Европейской семьи народов.

Также в выступлениях на торжествах участники мероприятия говорили о том, насколько важным для украинцев является фигура князя Владимира Великого, который официально ввел Христианство на Руси.

Медалями отмечены директор колледжа Иванюка, скульптора Демченко. Завершился праздник концертом духовной музыки.

Напомним, что 8 августа этого года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №214/2017 «О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси — Украины».