Житомирщина по итогам января-августа лидирует в увеличении объемов строительства – Минрегион

Житомирская область по итогам января-августа этого года является одним – в списке регионов Украины, лидирующих по росту объемов строительных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, строительная отрасль продолжает стабильно расти. Положительная тенденция наблюдается не столько в столице, но и в других регионах Украины.

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«По данным Государственной службы статистики, по итогам января-августа этого года предприятия выполнили строительные работы на сумму 53,5 млрд грн. Объемы строительства выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами являются Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Одесская и Киевская области», — цитирует пресс-служба данные Минрегиона.

Так, индекс строительных работ за указанный период в Житомирской области составил 167%, Кировоградской – 165%, Запорожской – 141%, Одесской – 135%, Киевской – 134%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 77% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 13% и 10% соответственно.