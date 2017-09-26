МИД просит украинцев на Бали воздерживаться от приближения к вулкану Агунг

Министерство иностранных дел Украины предупреждает граждан о сейсмической активности и активизации вулкана Агунг на индонезийском острове Бали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Украины.

"В связи с активизацией вулкана Агунг (район Карангасем, провинция Бали, Индонезия) МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, где наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 12 км, проявлять повышенное внимание и осторожность во время пребывания в этом районе, внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб о развитии ситуации, в том числе - в отношении ее влияния на расписание движения авиационного транспорта, которое может быть изменено ", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации МИД призывает граждан безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Индонезия.

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Как сообщал УНИАН, на Бали эвакуируют более 55 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана. Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.