В Умани депутат требовал взятки за разрешение на торговлю во время иудейского Нового года

Служба безопасности Украины совместно с уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника «Рош Ха-Шана».

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса триста долларов США за «разрешение» на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани. По информации спецслужбы, депутат обложил «данью» большинство торговых точек ориентированных на обслуживание приезжих. Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.