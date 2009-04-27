Страхование превратилось из безумно прибыльного в убыточное дело

2008 год много компаний-лидеров розничного рынка страхования закончили в минусе, констатирует издание "Дело".

Эксперты объясняют это чрезмерным увлечением выдачей полисов автострахования, непродуманной тарифной политикой и слишком быстрым расширением региональной сети. Впрочем, инвесторы готовы к убыткам.

Умные акционеры создавая или покупая компанию в Украине, должны закладывать такие убытки в план, утверждают специалисты.

ICTV