Страхование превратилось из безумно прибыльного в убыточное дело
08:49, 27 апреля 2009Общество
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Инвесторы к этому готовы?
2008 год много компаний-лидеров розничного рынка страхования закончили в минусе, констатирует издание "Дело".
Эксперты объясняют это чрезмерным увлечением выдачей полисов автострахования, непродуманной тарифной политикой и слишком быстрым расширением региональной сети. Впрочем, инвесторы готовы к убыткам.
Умные акционеры создавая или покупая компанию в Украине, должны закладывать такие убытки в план, утверждают специалисты.
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