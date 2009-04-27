Мир столкнулся с уникальным вирусом гриппа, считает Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. "Это, конечно, уникальная ситуация, с таким штаммом мы, пожалуй, не встречались, в его генетической характеристике произошел революционный дрейф, который перешел на человека", - сказал он.

Онищенко пояснил, что все пандемии ХХ века проходили примерно по одной схеме: "все процессы, все пандемии начинались от птицы, затем переходили на свиней, там проходили определенный пассаж и с него стартовали уже на человеческую популяцию". "Сейчас мы имеем несколько другую ситуацию", - подчеркнул Главный санитарный врач РФ.

"Произошла реассортация, то есть объединение трех штаммов - одного птичьего Н5 и двух свиных Н3 и Н1, - сказал он. - То есть в какой-то мере мы встречаем старый Н1, который нам уже известен и в то же время этот Н1 обладает совершенно другими свойствами". Однако, подчеркнул Онищенко, "по характеристикам этот штамм менее опасен, чем Н5", сообщает ИТАР-ТАСС.

Главный санитарный врач РФ призвал россиян не паниковать - "паника плохой советчик". "На данный момент на территории Российской Федерации такого рода заболевания не регистрируются", - сообщил он. "Если произойдет завоз, прежде всего, конечно же авиатранспортом, то наши службы на это ориентированы и будут принимать адекватные меры", - заверил он.

Newsru