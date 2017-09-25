В Житомирской ОГА принимают заявки на участие в областном ежегодном конкурсе "Лучшая книга года"

В Житомирской облгосадминистрации принимают заявки на участие в областном ежегодном конкурсе «Лучшая книга года». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Заявки от авторов и издательств принимаются до 1 октября 2017 года. К заявке обязательно прилагается 3 экземпляры изданий.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

· «Мой край» (научные и научно-популярные исследования, познавательная и обучающая литература (кроме учебников), справочные и энциклопедические издания по истории края);

· «Личность и эпоха» (биографические исследования, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры);

· «Из глубины знаний» (учебные пособия, справочники, энциклопедические и научно-познавательные издания, словари);

· «Поэзия года» (поэтические сборники авторов Житомирской области, получивших общественное признание и высокую оценку литературной критики);

· «Проза года» (романы, повести, сборники рассказов, новелл, эссе житомирских авторов, которые получили общественное признание и высокую оценку специалистов и критиков);

· «Мир детства» (разножанровые иллюстрированные издания для детей дошкольного возраста, школьников и подростков);

· «Лучший литературный дебют» (прозаические и поэтические произведения местных авторов);

· «Искусство печати» (книги, отпечатанные на отечественной полиграфической базе и выпущенные на высоком полиграфическом уровне);

· «Гран-при» (уникальное, фундаментальное издание универсальной тематики, которое стало событием в отечественном книгоиздании).

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К участию принимаются издания, вышедшие в свет в течение года, предшествующего дате проведения конкурса.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Телефон для справок ( 0412) 47-46-49, 096-819-98-33, Ярослава Гонзур.

Конкурсные работы принимаются в управлении информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации, находящейся по адресу: г. Житомир, майдан С. П. Королева, 1, ком. 231.

В прошлом году награждение победителей этого конкурса провели на открытом пространстве, без микрофонов, с выставкой изданий, презентации книг победителей, короткой церемонией награждения и вкушением "книжного торта" и общим фото участников.