Пираты снова захватили украинца

В составе экипажа захваченного сомалийскими пиратами грузового судна Patriot один гражданин Украины, сообщает интернет-издание «Морской бюллетень – Совфрахт».

По уточненным данным "Морского бюллетеня", в экипаже балкера Patriot 17 человек: капитан - гражданин Польши, старший механик - гражданин Украины, остальные 15 человек - граждане Филиппин. Балкер с грузом пшеницы следовал в порт Ходейда, Йемен, отмечает NEWSru.

Судно захватили 25 апреля около 06.00 местного времени между побережьем Йемена и Сомали, в 150 милях к юго-востоку от йеменского порта Мукалла.

Сдно следовало под флагом Мальты. Его владелец - компания Patriot Schiffahrts, оператор - Blumenthal JMK (обе компании германские).