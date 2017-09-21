СБУ начала проверку своего сотрудника, который просил снять статью с "Украинской правды"

Служба безопасности начала служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию "Украинской правды" с просьбой снять статью, мотивируя это тем, что она содержит гостайну. Об этом "Украинской правде" сообщили в СБУ в ответ на информационный запрос.

"Сообщаем, что по факту возможного препятствования законной деятельности журналистов 20 сентября с.г. приказом Председателя СБ Украины назначена служебная проверка, о результатах которой мы сообщим вам дополнительно ", - говорится в ответе.

В то же время в СБУ не ответили на вопросы, какие следственные действия провели в этом деле, кто является подозреваемым и свидетелями и т.д.

"Обращаем внимание, что субъектом данного преступления является должностное лицо - носитель государственной тайны. У Службы безопасности Украины нет цели препятствовать деятельности Интернет-издание "Украинская правда" и его журналистов", - заверили правоохранители.

Однако в службе не уточнили, о каком именно должностное лицо идет речь. Отметили лишь, что уголовное производство открыли "по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну".

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в УП пришел сотрудник СБУ, который просил исключить из доступа статью "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра" и предоставить документы, на основе которых она готовилась. В статье увидели разглашение гостайны.