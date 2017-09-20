"Со мной 24 часа в сутки СБУ": вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова объяснила, почему не вернется в Россию



Вдова убитого в Киеве депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что для нее нет смысла возвращаться в Россию. Об этом она рассказала в интервью "Апострофу".

Максакова заявила, что не планирует получать украинский паспорт, так как и сейчас чувствует себя в Украине в безопасности.

"Я чувствую безопасность с точки зрения Украины и украинцев. У меня нет никакой проблемы, потому что когда со мной 24 часа в сутки находится СБУ, всё проверено, я могу чувствовать себя в безопасности. Со стороны Украины я абсолютно не боюсь каких-то провокаций",, - рассказала она.

Читайте такжеСледком РФ собрался расследовать убийство Вороненкова: журналисты узнали подробности дела

Гражданство Украины может получить ее сын, допустила певица.

Журналист "Апострофа" Светлана Шереметьева спросила у Максаковой, отреклась ли та от России окончательно? На это певица ответила, что "Россия сделала невозможным" ее возвращение. По словам Максаковой, в России для нее сформировали такую ситуацию, которую она характеризует как "доведение до самоубийства".

Как сообщал УНИАН, Вороненков переехал в Украину вместе с женой Максаковой и получил украинское гражданство. 15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ отметили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом российской ФСБ.

4 сентября Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в РФ, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" с российскими спецслужбами.