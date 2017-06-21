Вдова экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова: следствие находится на верном пути

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Вадима Вороненкова, убитого в Киеве в марте, уверена, что следствие в Украине по делу ее мужа находится на верном пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова заявила сегодня во время пресс-конференции.

«Я признана потерпевшей стороной. Поэтому, безусловно, я нахожусь во взаимодействии со следствием. Я с самого начала сказала, что уверена в том, что это дело будет проведено, и что они действительно его раскроют… Это, действительно, профессионалы, которые день и ночь занимаются этим делом. Вы, наверное, знаете, что начались задержания, поэтому дабы соблюдать тайну следствия, я думаю, что в этом вопросе нам нужно набраться терпения. Я не хочу говорить что-то лишнее, чтобы не мешать их работе… Следствие находится на верном пути», - сказала она.

Читайте такжеПолиция заявила о "положительных сдвигах" в деле об убийстве в центре Киева экс-депутата РФ Вороненкова

Как сообщал УНИАН, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. 15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.

Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.