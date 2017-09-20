Полицию Харьковской области возглавил Олег Бех

Начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области назначен Олег Бех, который до этого возглавлял Полтавское управление полиции. Как передает кореспондент УНИАН, официальное представление нового руководителя коллективу состоялось сегодня, 20 сентября.

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Представили начальника ГУНП Украины в Харьковской области первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Бывший начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев попрощался с коллективом. Он переведен на службу в департамент обеспечения деятельности председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 сентября, в.и.о. начальника Управления патрульной полиции в Харьковской области был назначен Алексей Николаев.