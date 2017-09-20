Скандальная сваха РФ собралась в оккупированный Крым

Российская актриса Лариса Гузеева, которая уже много лет ведет шоу "Давай поженимся", собралась со спектаклем в оккупированный Крым. Об этом свидетельствуют афиши на крымских сайтах.

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Гузеева везет в оккупированный Крым комедию "Клара, деньги и любовь".

Отмечается, что 22 сентября спектакль "Клара, деньги и любовь" состоится в Севастопольском театре им. А. Луначарского, а 24 — в Симферополе.

В спектакле также заняты актеры Сергей Векслер, Павел Савинков и Руслана Доронина.

Выступят в Крыму также актеры Клара Новикова и Даниил Спиваковский. Актеры уже давно в базе преступников "Миротворца".