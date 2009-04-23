В Киевсовете решили сегодня не трепать себе нервы тарифным вопросом

Депутаты Киевского городского совета поддержали предложение заместителя Киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО не голосовать сегодня по проекту решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, было принято решение лишь заслушать доклады и получить как можно больше информации относительно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, связанной с тарифами, и не проводить никаких голосований по этому вопросу.

Соответствующую инициативу поддержали 100 из 111 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, проект решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» будет рассмотрен позже. Когда именно – пока не известно. Но принято решение всю информацию из докладов, которые сделали исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, председатель профильной комиссии Киевсовета Юрий БОНДАРЬ, а также представители трудовых коллективов предприятий жилищно-коммунального хозяйства Киева Тамара КОСТЮК и другие, свести к конкретным заключениям и, исходя из них, предлагать выход из сложной ситуации в городе.

Во время доклада А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что раньше предусматривалось провести общественные обсуждения тарифов на жилищные услуги по каждому дому отдельно. Вместе с тем, пока предлагается отложить это, и дождаться ответа на обращение к Кабинету министров, в котором киевская власть просила пересмотреть постановление Кабмина и разрешить жильцам домов выбирать для себя необходимое количество услуг с учетом возможностей и потребностей. На сегодняшний день, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, это постановление предусматривает 26 обязательных для жильцов услуг, что значительно повышает плату за жилищные услуги.

В свою очередь, Т.КОСТЮК проинформировала, что тарифы, действуют в городе сегодня, покрывают расходы предприятий на 42%.