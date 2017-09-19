МИД призывает украинцев не ехать в страны Карибского бассейна из-за урагана "Мария"

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны Карибского бассейна в связи с ураганом «Мария», а тем, кто находится в регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что, согласно информации Национального центра ураганов США, к северо-восточным островам Карибского моря (Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканская Республика, Гваделупа, Сент-Киттс и Невис, Монтсеррат, Мартиника) приближается ураган «Мария», которому предоставлена четвертая категория уровня опасности. Самой большой мощи ураган достигнет, ориентировочно, 19-20 сентября.

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МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, - воздержаться в ближайшее время от поездок.

«Во время пребывания в районах, захваченных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта», - говорится в сообщении.

Как известно, ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, наивысшей категории.