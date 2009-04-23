Киевводоканал пикетирует мэрию: деньги или повышение тарифов

В Киеве возле мэрии представители коммунального предприятия «Киевводоканал» проводят митинг с целью убедить депутатов горсовета и руководство мэрии в необходимости срочно выделить им средства из городского бюджета для обеспечения нормальной работы водопроводной сети города или повысить тарифы на ЖКУ до экономически обоснованного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле мэрии собрались около 600 работников «Киевводоканала».

Они держат плакаты «Киеву – экономически обоснованные тарифы», «Проживите на нашу зарплату», «Предприятиям ЖКХ – 100% компенсации из бюджета». Они также скандируют: «Чистому городу – чистая вода», «Нет тарифов – нет воды”.

Также вдоль проезжей части возле мэрии стоит автотехника предприятия, в частности, автомобили, которые развозят питьевую воду жителям в случаях аварий, автомобили аварийных служб, экскаваторы и другая техника. На отдельных автомобилях, из вида которых понятно, что они уже очень долго находятся в эксплуатации, висят надписи «Экскурсии по столичным коллекторам: депутатам городского совета - скидки» и «Наша «бентли» - уважаемым депутатам».

Как сообщал УНИАН, ОАО «АК «Киевводоканал» не исключает возможности перехода на почасовую подачу воды.

Председатель правления – гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ 22 апреля, в частности, заявил, что причиной этого является катастрофическая ситуация с финансированием необходимых работ в компании.

При этом он отметил, что сети компании изношены, растет аварийность и уровень задолженности.