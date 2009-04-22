В Нацсовете надеются на понимание с российскими телеканалами

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания надеются, что в ближайшее время будет найдено взаимопонимание с российскими телеканалами, которые хотят работать в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы первый заместитель председателя Нацсовета Андрей МИРОШНИЧЕНКО выразил такую надежду, комментируя недавнее заявление посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА о притеснениях российских каналов на территории Украины.

По мнению А.МИРОШНИЧЕНКО, с каждым днем в российском политикуме будет расти уровень понимания того, что речь идет не о притеснениях русского языка или русскоязычных каналов, а об обеспечении соблюдения законодательства телеканалом, который хочет работать на территории нашего государства.

А.МИРОШНИЧЕНКО привел пример телеканала «Первый канал – Всемирная сеть», которому Нацсовет в ноябре прошлого года дал временное разрешение на трансляцию после того, как этот телеканал в гарантийном письме обязался обеспечить свое присутствие в украинском телепространстве, соблюдая украинское законодательство.

А.МИРОШНИЧЕНКО констатировал, что пока этот канал не выполнил своих обязательств. В то же время, он отметил, что продолжается переговорный процесс.

«Я думаю, что сейчас происходит нормальный переговорный процесс. Надеюсь, что руководству канала хватит профессионализма и здравого смысла выполнить все обязательства, которые они взяли на себя», - сказал первый заместитель Нацсовета.