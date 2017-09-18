Музыканты из "Бумбокс" после трагедии в Одессе назвали новую дату концерта

Участники украинской группы "Бумбокс", которые после трагедии в одесском детском лагере "Виктория" решили отменить свой сентябрьский концерт, назвали новую вероятную дату выступления в "городе у моря".

Музыканты рассчитывают приехать в Одессу уже 1 октября.

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Соответствующая информация появилась на странице коллектива в Facebook.

В ночь на 16 сентября в Одессе произошел масштабный пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория", в ходе которого погибли дети. В связи с этим участники группа "Бумбокс" решили отменить концерт, что охотно поддержали их поклонники.