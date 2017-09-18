Музыканты из "Бумбокс" после трагедии в Одессе назвали новую дату концерта
18:50, 18 сентября 2017Общество
187 0
Музыканты отменили концерт из-за трагедии в Одессе.
Бумбокс / Concert.ua
Участники украинской группы "Бумбокс", которые после трагедии в одесском детском лагере "Виктория" решили отменить свой сентябрьский концерт, назвали новую вероятную дату выступления в "городе у моря".
Музыканты рассчитывают приехать в Одессу уже 1 октября.
Читайте такжеХлывнюк vs Баста: победителем выходит Вакарчук
Соответствующая информация появилась на странице коллектива в Facebook.
В ночь на 16 сентября в Одессе произошел масштабный пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория", в ходе которого погибли дети. В связи с этим участники группа "Бумбокс" решили отменить концерт, что охотно поддержали их поклонники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Трагический пожар в детском лагере в Одессе