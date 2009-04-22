Национальный союз журналистов празднует юбилей

В 20-х числах апреля Национальный союз журналистов Украины отмечает свой полувековой юбилей, передает Телекритика.

Союз журналистов УССР был создан в 1959 году. В 1998 году постановлением Кабинета Министров Украины ему был дан статус Национальной. Сейчас союз насчитывает свыше 16500 членов и имеет региональные организации во всех областях Украины и в Автономной Республике Крым.

Ежегодно 6 июня – в день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов – отмечается День журналиста, установленный Указом Президента Украины в 1994 года.

Среди партнеров НСЖУ – ООН, ЮНЕСКО, Репортеры без границ, Европейский Союз, Совет Европы, ОСБЕ, ПАСЕ, Британский Совет. НСЖУ и Всекитайская ассоциация журналистов обмениваются делегациями на постоянной основе.

В 1998 году НСЖУ провел вместе с Советом Европы, МФЖ и ЮНЕСКО международный семинар в Киеве «Законодательство в области СМИ и права журналистов» и трехстороннюю встречу (Молдова – Приднестровье – Украина) в Одессе «Строим мосты: СМИ в многонациональных обществах». Под эгидой НСЖУ в 2000 году состоялись журналистские акции «Волна свободы» и «Поход свободы». НСЖУ выступил инициатором парламентских слушаний по вопросам свободы слова в январе 2001 года, активно участвует в подготовке изменений в законодательство в области средств массовой информации, проводит «круглые столы» с налоговиками, судьями и другими представителями властных структур, учредила «горячую линию» о притеснениях СМИ и прав журналистов. В сентябре 2001 года НСЖУ организовал общественные слушания «Год после исчезновения Георгия Гонгадзе: уроки для украинской демократии». На здании НСЖУ установлена памятная доска погибшим журналистам.

НСЖУ - учредитель премий и творческих конкурсов: Всеукраинской премии имени Ивана Франко, «Золотое перо», «Журналист года», «Фотожурналист года», «Лучший футбольный обозреватель» (им. П.Рымаренко), «Лучшая районная (горрайонная) газета», «Лучшая первичная журналистская организация», за лучшую студенческую научную работу по проблемам массовой информации (им. А.Москаленко), за лучшее освещение вопросов педагогики (им. П.Игнатенко) и других. НСЖУ совместно с ведущими высшими учебными заведениями, которые готовят журналистские кадры, проводит для абитуриентов конкурс «Шанс».

НСЖУ выступает соорганизатором многообразных акций (Национальный фестиваль политической рекламы), ежегодно проводит всеукраинскую встречу региональной прессы "Азовское лето" (в Бердянске Запорожской обл.).

В этом году Союз отмечает свой полувековой юбилей рабочей конференцией «Украинская журналистика: поиск ответов на вызовы времени».