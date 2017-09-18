В Одессе продолжаются поиски пропавшей во время пожара в лагере девочки (видео)

В Одессе продолжаются поиски пропавшей во время пожара в лагере 12-летней Снежаны Арпентий.

Как говорится в сюжете ТСН, девочка отдыхала в лагере "Виктория" и жила именно в том корпусе, который полностью сгорел в субботу. Несмотря на то, что в полиции объявили, что нашли останки третьего тела, родители не верят, что это их ребенок и самостоятельно организовали поиски.

Тем временем следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по фактам служебной халатности.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.