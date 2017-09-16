В Житомире пенсионерка отдала мошенницам за "снятие порчи" более 100 тысяч гривень

На Житомирщине пенсионерка отдала двум мошенницам за "снятие порчи" более 100 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Читайте такжеВ Житомире две пенсионерки не досчитались более 20 тысяч гривень после визита мошенника под видом электромонтера15 сентября в Житомирский отдел полиции обратилась 77-летняя житомирянка с заявлением об обмане. Пожилая пенсионерка пожаловалась правоохранителям на двух незнакомок, которых она пустила в свой дом. По словам заявительницы, женщины напугали ее якобы наведенной порчей и предложили помочь ее снять. "Прогнозируемо из квартиры гадалки вынесли не только вымышленный «сглаз», но и более 100 тысяч гривен национальной и иностранной валютой, которые пенсионерка отдала мошенницамякобы для проведения ритуала",-

Полиция квалифицировала произошедшее по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). В рамках начатого досудебного расследования правоохранители устанавливают личности мошенниц и принимают меры по установлению их местонахождения.