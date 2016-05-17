"Это не деньги, это прикол": на Львовщине женщине выдали в банке пенсию фальшивками

Получив деньги, пенсионерка только потом разглядела, что на банкнотах содержится надпись «Это не деньги, это прикол» и обратилась с заявлением в полицию, передает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Львовской области

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По заключению экспертов, 12 банкнот номиналом по 100 гривен являются сувенирной продукцией.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества.