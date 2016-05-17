"Это не деньги, это прикол": на Львовщине женщине выдали в банке пенсию фальшивками
14:02, 17 мая 2016Общество
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В Жовкивское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что работники филиала одного из банков выдали ей пенсию в сумме 1347 гривен, из которых 12 купюр номиналом по 100 гривен оказались сувенирными.
На Львовщине банк "поприкалывался" с пенсионерки / charivne.info
Получив деньги, пенсионерка только потом разглядела, что на банкнотах содержится надпись «Это не деньги, это прикол» и обратилась с заявлением в полицию, передает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Львовской области
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По заключению экспертов, 12 банкнот номиналом по 100 гривен являются сувенирной продукцией.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества.
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