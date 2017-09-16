Антимонопольный комитет в Запорожье выступил против запрета на продажу алкоголя ночью

Административная коллегия Запорожского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины начала производство по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Запорожского городского совета на рынке розничной торговли алкогольными напитками в городе Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожского областного отделения АМКУ.

В ведомстве считают, что действия Запорожского горсовета, заключающиеся в принятии решения от 30 августа 2017 № 86 «Об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) на территории г. Запорожье», согласно которому установлен непредусмотренный законодательными актами Украины запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков во всех учреждениях торговли, кроме учреждений ресторанного хозяйства (кафе, бары, рестораны и т.п.), на территории Запорожья с 22.00 до 12.00, имеют признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

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Установление ограничений на реализацию алкогольных напитков в Запорожье ставит субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков во всех учреждениях торговли (кроме учреждений ресторанного хозяйства) в неравные конкурентные условия на рынке реализации алкогольных напитков по сравнению с субъектами хозяйствования, которые осуществляют реализацию указанных товаров в учреждениях ресторанного хозяйства, отметили в отделении АМКУ.

Также в ведомстве напомнили, что частью второй статьи 25 Хозяйственного кодекса Украины предусмотрено, что органам местного самоуправления запрещено принимать акты или совершать действия, которые ставят в неравное положение отдельные категории субъектов хозяйствования или другим способом нарушают правила конкуренции.

Как сообщалось, 30 августа Запорожский горсовет принял решение об установлении запрета на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков во всех торговых точках в период с 22.00 до 12.00. Решение вступило в силу с 9 сентября.