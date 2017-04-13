В Киеве суд признал запрет на продажу алкоголя ночью незаконным

Хозяйственный суд Киева обязал Киевсовет отменить решение от 22 сентября 2016 года о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00.

Такое решение суд вынес 10 апреля, сообщает Киевское областное территориальное отделение АМКУ в Facebook.

"Обязано Киевсовет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве"..., кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны, и прочее) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что принятием такого решения Киевсовет нарушил закон о защите экономической конкуренции.

В то же время, Киевсовет отменять свое решение не будет. Об этом заявил изданию "Украинская правда. Киев" один из инициаторов запрета продажи алкоголя ночью, депутат горсовета Владислав Михайленко.

"Это решение ничтожно. С юридической точки зрения, акты органов местного самоуправления могут отменяться в порядке административного судопроизводства. Почему его отменяет Хозяйственный суд? Это что-то странное", - сказал он.

Михайленко подчеркнул, что самого решения суда еще никто не видел.

"Если Киевсовет его получит, то мы, конечно, будем подавать апелляцию. Потом, если будет нужно, будет кассация. Судя по решению суда, то он обязывает Киевсовет отменить решение, но никто, кроме Господа Бога и украинского народа, не может заставить депутата нажать кнопку голосования "за" или "против". Это надо, чтобы решение об отмене кто-то подготовил, кто-то его вынес в зал и все проголосовали. Такой воли у депутатов нет", - сказал Михайленко.

Он пояснил, что решение не собираются отменять, потому что оно положительно показало себя в действии.

"Мы заметили, и полиция об этом говорит, что количество преступлений, совершенных ночью на пьяную голову, уменьшилась, а бизнес и экономика не получили каких-либо существенных потерь, ибо 90-95% такой продукции осуществляются в дневное время", - сказал Михайленко.

Как сообщал УНИАН, запрет действует в Киеве с сентября 2016 года. Антимонопльний комитет ранее уже заявлял о незаконности такого решения.