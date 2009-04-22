Банкиру-бютовцу Тимошенко даст льготные условия рекапитализации?

Банк «Финансы и Кредит» может быть рекапитализирован на льготных условиях. «Сейчас идет дискуссия по поводу банка «Финансы и Кредит», который также отвечает критериям (рекапитализации). Окончательно будет понятно после дополнительных переговоров с собственниками банка, сколько процентов акций перейдет государству», — об этом заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

«Дело» напоминает, что одним из основных условий выделения государственной помощи является переход под контроль правительства пакета акций банка - не менее 75%+1 акция.

В то же время в банке «Финансы и Кредит» говорят, что готовы поделиться только 50% плюс 1 акция, и объясняют свою позицию тем, что ситуация в банке лучше, чем в других рекапитализируемых учреждениях. А также ссылаются на то, что передача 50% + 1 акция как условие рекапитализации банка указывалось в более ранней редакции постановления Кабмина.

Напомним, что в банке «Киев», Родовид Банке и Укрпромбанке Тимошенко намерена получить 99% акций в обмена на рекапитализацию. В банке «Надра» — 91,8%, Имэксбанке и Укргазбанке — 75%+1 акция.

И только по банку «Финансы и Кредит», подконтрольному депутату от БЮТ Константину Жеваго, вопрос остается открытым, пишет «Дело».