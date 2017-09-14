В Украине стало меньше людей, которые сталкиваются с коррупцией - TI

В Украине стало меньше людей, которые сталкиваются с коррупцией, но стало больше тех, кто не верит в способность власти ее преодолеть. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

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«Благодаря и Центру противодействия коррупции, общественным активистам, части журналистов-расследователей, части представителей, которые сейчас во власти, удалось сформировать определенную институциональную способность расследовать коррупционные действия», - заявил он.

«Очень часто люди вынуждены быть в коррупционных схемах по многим причинам и очень важно, чтобы у нас появилась надлежащая система защиты изобличителей, по большому счету людям некомфортно быть в плохих ситуациях, им некомфортно быть в коррупционных схемах. Когда есть механизм на опережение - будет лучше результат», - добавил Юрчишин.

По его словам, ранее в Украине было «не комильфо» говорить о коррупции, она была «за семью замками», все о ней знали во времена Януковича и в восприятии общества бытует мнение, будто коррупции ранее было меньше, чем сейчас.

«Сейчас мы очень много говорим о коррупции, но она не наказана, потому что наказывают в основном на уровне местных чиновников. Что касается восприятия коррупции в обществе, то у нас коррупции стало больше. Если в 2013 году - 80% общества считало, что правительство не способно преодолеть коррупцию, то в 2016 году - 86%. Возросло количество людей, которые не видят результатов борьбы с коррупцией, хотя механизмов больше и достижений больше. При этом в 2013 году 38% сталкивались напрямую с коррупцией, а в 2016 - 33-34%», - рассказал Юрчишин.