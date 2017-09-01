Глава Госкино наконец отреагировал на информацию о коррупции в ведомстве (видео)

Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко считает угрозой уничтожения украинского кино сообщение об уголовном производстве столичной прокуратуры по незаконным сделкам с деньгами госбюджета.

Как говорится в вечернем сюжете ТСН, эта реакция государственного служащего появилась лишь через несколько недель после обнародования скандальной информации.

Журналисты начали задавать вопросы о рисках коррупции при выделении денег из бюджета и при их использовании четыре месяца назад. В начале августа столичная прокуратура объявила, что имеет оперативную информацию, что киношники платили государственные деньги фиктивным фирмам за несуществующие услуги. Под прицелом оказались 17 предприятий, которые с легкой руки Госкино получали от 3 до 50 миллионов гривень на реализацию кинопроектов.

"В настоящее время нами получена оперативная информация, которая позволяет утверждать, о том, что эти предприятия после получения бюджетного финансирования имели взаимоотношения с фиктивными предприятиями, оплачивая несуществующие услуги", - рассказал заместитель прокурора Киева Андрей Андреев.

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Глава агентства предпочитает не говорить о связях с сомнительными компаниями, а от обвинений открещивается.

"Я не получал лично никаких обращений от прокуратуры города Киева, которые бы касались упомянутых вещей в сюжете. Я, как руководитель Госкино, могу сказать, что Госкино также не получало никаких обращений от прокуратуры по этому поводу", - утверждает Ильенко. Однако скандал может обернуться для него и его структуры болезненно, ведь в этом году Госкино получило более 500 млн бюджетных гривень, а в следующем эта цифр может составить 2 миллиарда – результаты же следствия могут повлиять на этот объем.

Кроме того, министерство культуры запускает в работу Украинский культурный фонд и несколько отраслевых директоратов, которые тоже будут заниматься национальным кино. Как признался заместитель министра Юрий Рыбачук, в правительстве думают над тем, чтобы функции Госкино отошли новому фонду, однако решение еще не принято.

Ильенко не привел аргументов против результатов расследований журналистов, и не станет в суде объявлять свои претензии к СМИ. "Я лично не собираюсь подавать иски к журналистам. Я думаю, что во-первых, мне это не подойдет, как председателю центрального органа исполнительной власти, а во-вторых, я не собираюсь тратить свое время на это", - заявил он.