Тиса понемногу очищается от тяжелых металлов

Уровень загрязнения в реке Тиса снизился вдвое, но до сих пор снабжение тисовской воды к двум украинским городам Тячив и Хуст не возобновили.

Об этом накануне сообщил 5 канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Закарпатья.

Как известно, ранее на территории Румынии произошел аварийный выброс тяжелых металлов в трансграничном воды. За несколько часов загрязнение уже добралось до территории Украины.

Украинская правда