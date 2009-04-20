Тиса понемногу очищается от тяжелых металлов
06:23, 20 апреля 2009Общество
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Выброс произошел в Румынии
Уровень загрязнения в реке Тиса снизился вдвое, но до сих пор снабжение тисовской воды к двум украинским городам Тячив и Хуст не возобновили.
Об этом накануне сообщил 5 канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Закарпатья.
Как известно, ранее на территории Румынии произошел аварийный выброс тяжелых металлов в трансграничном воды. За несколько часов загрязнение уже добралось до территории Украины.
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