В Севастополе пройдет международный фестиваль «Великое русское слово»

В Севастополе в начале июня пройдёт международный фестиваль «Великое русское слово». Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского совета, об этом заявил журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ. Глава депутатского корпуса Севастополя считает, что Международный фестиваль «Великое русское слово» должен стать всеукраинским, чтобы не только Крым и Севастополь, но и все регионы Украины присоединились к участию в нем, поскольку он несет «серьезный гуманитарный смысл».

По словам председателя горсовета, «в Украине проживают 12,5 млн. человек, которые считают себя русскими, поэтому правильнее будет проводить фестиваль более широкомасштабно, охватывая все регионы Украины».

В.САРАТОВ сообщил, что, «поскольку в этом году проведение фестиваля совпадает с празднованием 210-ой годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, основные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня. В Севастополе в рамках проведения данного фестиваля в эти дни на всех площадках города пройдут пушкинские чтения, будут показаны отрывки из спектаклей, выступят фольклорные коллективы».

В.САРАТОВ также считает, что в плане мероприятий на 2009 год принятой несколько лет назад региональной программы развития русского языка, который будет утверждаться на ближайшей сессии, нужно предусмотреть выделение средств на проведение данного фестиваля.