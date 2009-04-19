В Одессе убили активиста общественной организации «Січ»

В Одессе при выходе из кафе «Орешек», на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой, погиб в результате нападения группы пророссийских боевиков активист патриотической общественной организации «Січ», студент одного из учебных заведений Максим Чайка. Второго активиста «Січі» с ножевым ранением госпитализировано. Об этом сообщили УНИАН в областном объединении «Просвіта».

Руководитель отдела общественных связей УМВД Украины Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ подтвердила, что по факту убийства 20-летнего М.Чайки следователем Приморского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело. Некоторые лица, причастные к побоищу дают показания, сотрудники милиции ведут оперативно-следственные мероприятия по розыску одного из лиц, подозреваемых в совершении преступления».

В интересах следствия фамилия подозреваемого в убийстве и обстоятельства совершенного преступления не разглашаются.

Вместе с тем, в некоторых одесских СМИ появились сообщения, что к нападению на М.Чайку причастны члены экстримистской организации, именущей себя «Антифа».