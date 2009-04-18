Ющенко и Тимошенко: без прошлого нет будущего

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили работников сферы охраны культурного наследия Украины по случаю их профессионального праздника.

Как говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО, текст которого размещен на его официальном сайте, “памятники культурного наследия – это напоминание о жизни нашего народа, бесценные свидетели духовности и национального сознания предыдущих поколений. Поэтому заботливое отношение к историко-культурному достоянию, возможность сохранить многовековое наследие является не только проявлением уважения к нашим предшественникам, но и показателем культуры и цивилизованности государства, его места в мировом сообществе”.

Президент выразил благодарность “всем хранителям неоценимого наследия за подвижнический труд и преданность благородному делу сохранения культурных достижений украинской нации”.

В размещенном на Правительственном портале приветствии Ю.ТИМОШЕНКО говорится: “Искренне приветствую вас с профессиональным праздником – Днем памятников истории и культуры и Международным днем памятников и выдающихся мест.

На вас возложена ответственная миссия – обеспечить охрану и изучение национальных шедевров. Вы делаете очень важное дело – сохраняете для грядущих поколений бесценные сокровища, которыми являются памятники культуры.

Знаю, что без прошлого нет будущего, поэтому сохранение культурного наследия нашего народа и в дальнейшем будет принадлежать к приоритетным направлениям гуманитарной политики государства”.

Премьер-министр выразила убеждение, что “ваш высокий профессионализм, неутомимый труд и преданность делу станут надежным залогом сохранения самобытного культурного достояния нашего государства”.