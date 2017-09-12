"Мисс Украина-2017": СМИ рассказали, как участница конкурса шокировала членов жюри (видео)

Вторая "вице-мисс Украина-2017" Эмилия Шах согласилась принять участие в конкурсе красоты, чтобы побороть собственные комплексы и шокировать членов жюри своим поведением.

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Только после конкурса девушка призналась, что не захотела выходить на сцену в купальнике из-за отца и "уважения к культуре". Эмилия этническая афганка из Харькова, имеет два высших образования и является мастером спорта по гимнастике. ТСН рассказал историю красавицы, которая вошла в тройку самых красивых украинок.

Девушка также призналась, что была объектом травли в школе и побороть свои комплексы было непросто. Принять участие в конкурсе уговорила мама и подруги.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, титул "Мисс Украина-2017" завоевала 18-летняя киевлянка Полина Ткач.