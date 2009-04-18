На Пасху через границу с Россией можно ходить пешком

В Сумской области, учитывая родственные и дружеские связи жителей пограничных районов Сумской и Белгородской, Курской, Брянской областей Российской Федерации, в период пасхальных праздников 18, 19 и 20 апреля будет осуществляться упрощенный пропуск через государственную границу жителей пограничья.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда.

Пропуск через государственную границу Украины будет осуществляться в период с 08.00 до 18.00 в пешем порядке, без груза и при наличии внутренних паспортов граждан Украины или Российской Федерации с регистрацией по месту жительства в пограничных районах.