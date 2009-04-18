На Пасху через границу с Россией можно ходить пешком
10:35, 18 апреля 2009Общество
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Сообщение из Сумской области
В Сумской области, учитывая родственные и дружеские связи жителей пограничных районов Сумской и Белгородской, Курской, Брянской областей Российской Федерации, в период пасхальных праздников 18, 19 и 20 апреля будет осуществляться упрощенный пропуск через государственную границу жителей пограничья.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда.
Пропуск через государственную границу Украины будет осуществляться в период с 08.00 до 18.00 в пешем порядке, без груза и при наличии внутренних паспортов граждан Украины или Российской Федерации с регистрацией по месту жительства в пограничных районах.
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