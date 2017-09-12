Стало известно, куда этапировали Сенцова из иркутской тюрьмы

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в России по сфабрикованному делу, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

Читайте такжеСенцова этапировали из иркутской тюрьмы – СМИДнем ранее сообщалось, что украинца из колонии в Якутске перевели в Иркутск. Причин таких действий ему не сообщили.

Российские правозащитники отмечают, что этапирование Сенцова в другой регион может быть связано рассмотрением его жалобы в Европейском суде по правам человека. Сумма компенсации, в случае выигрыша, будет меньше, если он "ближе к своему дому".

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2016 года украинского режиссера Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. В России ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.