Стало известно, куда этапировали Сенцова из иркутской тюрьмы

13:55, 12 сентября 2017
Общество
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Причины, по которым украинский режиссер был этапирован, не уточняются.

Фото: Антон Наумлюк

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в России по сфабрикованному делу, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

Читайте такжеСенцова этапировали из иркутской тюрьмы – СМИДнем ранее сообщалось, что украинца из колонии в Якутске перевели в Иркутск. Причин таких действий ему не сообщили.

Российские правозащитники отмечают, что этапирование Сенцова в другой регион может быть связано рассмотрением его жалобы в Европейском суде по правам человека. Сумма компенсации, в случае выигрыша, будет меньше, если он "ближе к своему дому".

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2016 года украинского режиссера Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. В России ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

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