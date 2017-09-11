Юрист назвал вероятные причины перевода Сенцова в СИЗО Иркутска

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор № 1 Иркутска. Он помещён в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.

Как сообщает Радио Свобода, Сенцова посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Приангарья и юристы.

СИЗО-1 – старейшая тюрьма Иркутска, ее подвалы считаются самым скверным местом для заключенных, там сыро и холодно, сказал местный юрист Святослав Хроменков.

Однако, по словам правозащитника, именно в камере Сенцова недавно делали ремонт и сейчас "там вполне прилично".

Сам Сенцов не знает, почему его этапировали в Иркутск. По мнению правозащитника, таким образом, осужденному на большой срок не дают прижиться и обзавестись влиянием в колонии.

Однако более вероятной причиной перевода Сенцова в Иркутск юрист считает практику Европейского суда по правам человека. Заключенным, этапированным на большое расстояние от места проживания, присуждается серьезная компенсация. Чем дальше от дома, тем выше сумма, отметил Хроменков.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для осовбождения Сенцова "должны созреть условия".