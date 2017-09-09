Украина вместе со всем миром будет бороться за освобождение Сенцова - Порошенко

Украина вместе со всем миром будет продолжать борьбу за освобождение незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в поздравлении работникам кинематографии с профессиональным праздником. Текст поздравления размещен на сайте главы государства.

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"Благодарен художникам, которые своими произведениями поддерживают неодолимый дух нации, открывают миру мужество, достоинство и честь украинцев, их стремление жить в свободном справедливом государстве. Давайте сегодня передадим особые слова приветствия Олегу Сенцову. Украина вместе со всем миром будет продолжать борьбу за его свободу", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, президент пожелал кинематографистам крепкого здоровья, вдохновения и самореализации.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.