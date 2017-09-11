На Житомирщине за грантовые средства от ОГА студенты будут изучать старинные ремесла украинцев

На Житомирщине за грантовые средства от Житомирской ОГА студенты будут изучать старинные ремесла украинцев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, такой проект «Школа старинных ремесел» будет реализовывать местная общественная организация «Архео».

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По словам руководителя этого проекта Надежды Трускавецкой, студенты научатся старинным ремеслам украинского народа, они будут изучать повстярство, гончарство, орнаменты Полесья и переносить их на изделия.

«Обучение будет проходить на базе Житомирского высшего профессионального училища–интерната, для этого будет создана отдельная группа заинтересованных студентов », – уточнила Трускавецкая.

Сумма гранта для организации составляет 33 тыс. грн.

Результатом реализации проекта, который будет реализован до конца 2017-го года, станут две отчетных выставки. Одна из них пройдет на базе Житомирской областной библиотеки им. Ольжича, а вторая - на базе Житомирского высшего профессионального училища – интерната.