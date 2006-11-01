Луценко за ”резней на Озерке” не стоит

Депутат Днепропетровского областного совета Андрей ВЛАСЕНКО заявляет, что он не обвинял министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКА в том, что он якобы стоит за “резней на "Озерке".

Об этом А.ВЛАСЕНКО заявил в интервью УНИАН, опровергая сообщения, появившиеся на некоторых Интернет-сайтах.

«Я никаких комментариев по этому поводу не давал, и никакого отношения не имею к произошедшему. Никто со мной (из редакций сайтов – УНИАН) не связывался ни в телефонном режиме, ни в другом, а распространили такую информацию сами», - сказал депутат облсовета.

А.ВЛАСЕНКО отметил, что в тот день (30 октября) дал интервью сайтам tema.ua і РБК. Украина, но в них не обвинял Ю.ЛУЦЕНКА ни в чем.

Справка УНИАН. На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.

Последняя попытка захвата ринка "Озерка" состоялась 30 октября. По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». Сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия.