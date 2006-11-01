Оглашение причин катастрофы Ту-154 под Донецком отложили на месяц

Завершение расследования обстоятельств катастрофы самолета Ту-154 под Донецком переносится на месяц - на конец ноября 2006г., сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Ранее предполагалось, что расследование завершится к концу октября.

Сроки смещаются в связи с тем, что еще необходимо время для завершения всех необходимых работ по выяснению действий экипажа и работоспособности систем самолета. Кроме того, необходима дополнительная оценка влияния метеоусловий и внешних факторов.

На данный момент полностью завершена расшифровка всех средств объективного контроля, в том числе внутрикабинных переговоров с идентификацией голосов членов экипажа. Подписан окончательный протокол записей расшифровок.

Летными специалистами проводится оценка действий экипажа при полете в условиях грозовой деятельности и выполнения им рекомендаций руководства по летной эксплуатации в конкретных условиях полета.

Уже завершена оценка работоспособности бортового метеонавигационного радиолокатора "Гроза М-154" и практически выполнен анализ метеорологической обстановки на маршруте полета.

Сейчас проверяется и оценивается летно-техническая документация, характеризующая подготовку экипажа. Кроме того, анализируются авиационные события в компаниях, эксплуатирующих самолеты Ту-154 при аналогичных обстоятельствах.

Российский пассажирский самолет Ту-154М потерпел катастрофу 22 августа 2006г. в 45 км от Донецка (Украина). По предварительным данным, лайнер попал в зону сильной турбулентности. Самолет принадлежал авиакомпании "Пулково" и выполнял рейс Анапа - Санкт-Петербург. Находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа погибли.

Все тела погибших уже опознаны, в течение этой недели будут произведены последние захоронения.

РБК