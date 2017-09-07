250 килограммов психотропов: в Одесской области СБУшники заблокировали контрабанду наркотиков на $10 миллионов

В Одесской области сотрудники СБУ совместно с пограничниками и прокуратурой блокировали контрабанду в Украину психотропных веществ на рекордные 10 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что правоохранители нашли 250 килограммов таблеток психотропов.

«Правоохранители остановили автомобиль злоумышленников на трассе «Одесса-Киев». Во время осмотра машины сотрудники спецслужбы обнаружили двести пятьдесят килограммов таблеток с содержанием психотропного вещества «каптогон». По информации СБ Украины, наркотик переправлялся в Украину с Ближнего Востока», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Иране конфисковали почтовых голубей-наркодилеров

В ведомстве также сообщили, что в дальнейшем дельцы планировали отправить психотропы в одну из стран Европейского Союза через международный аэропорт «Борисполь».

«Во время обысков по местам проживания трех иностранцев, которые организовали контрабандный ввоз наркотика в Украину, оперативники СБ Украины обнаружили еще сто пять килограммов «каптогона». По выводам экспертов стоимость изъятого «товара» по ценам «черного рынка» составляет более десяти миллионов долларов США», - отмечается в сообщении.

Следователями одесского управления СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кривом Роге 5 сентября сотрудники криминальной полиции задержали трех членов организованной преступной группы, у которых обнаружено наркотиков на 2,7 млн грн по ценам «черного рынка».