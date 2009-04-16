В Днепропетровске ограбили банк

Вчера в Днепропетровске около 16.00 двое неизвестных в масках ограбили филиал «Ощадбанка», расположенный в левобережной части города по ул. Косиора.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, двое мужчин в масках, угрожая пистолетом сотрудникам банка, завладели наличными из кассы и скрылись с места события.

Ориентировочно грабители похитили из «Ощадбанка» свыше 50 тыс. грн. Милиция ведет поиск злоумышленников.