Дома, автошопинг и квартира на теще в Крыму: журналисты раскрыли состояние семьи экс-помощника Шокина

Заместитель начальника Департамента поддержания государственного обвинения в судах Генеральной прокуратуры Елена Драган задекларировала квартиру площадью 98 кв. м в Киеве, дом на 217 "квадратов" в Николаеве и еще один недостроенный вблизи столицы.

Ее муж, бывший помощник генпрокурора Шокина, Василий Драган после увольнения стал владельцем дорогого автомобиля и мотоцикла, а на маму оформлены две квартиры в Киеве и Крыму, передает Bihus.info.

Якобы недостроенный дом супругов Драганов расположен в селе Дмитровке под Киевом, как раз напротив особняка бывшего заместителя генпрокурора Шокина Евгения Блаживского. На видео с коптера можно увидеть, что на самом деле он достроен и обжит.

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Согласно декларации, в 2012 году Василий Драган стал владельцем BMW X5, его жена в 2015-м - Mitsubishi Outlander. Летом 2017 года, уже после увольнения из прокуратуры, Василий Драган также приобрел автомобиль Subaru Outback и спортивно-туристический мотоцикл BMW R1200RT. В целом за пять лет на пополнение автопарка супруги потратили около 200 тысяч долларов.

По информации из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, в июле 2016 года 70-летняя теща Василия Драгана Валентина Кудина приобрела квартиру площадью 106 кв. м в новостройке бизнес-класса по улице Евгения Коновальца, 36-е, что на столичном Печерске. Цены на подобные квартиры от застройщика стартуют от 2,8 млн гривен. Также в 2007 году она стала обладательницей 125-метровой квартиры в городе Ялте. Сам Василий Драган обладает паркоместом во дворе того же дома.

По состоянию на конец 2016 года наличными Драганы сохраняли 10 тысяч евро, 140 тысяч долларов и 200 тысяч гривень.

Как сообщали СМИ, мать главного "радикала" Украины Любовь Ляшко приобрела 13 земельных участков под Киевом, купила три квартиры в самом сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра.