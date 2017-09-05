Минобороны показало зимнюю форму для ВСУ (видео)

В Министерстве обороны продемонстрировали образцы зимней одежды, которыми обеспечат военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сюжете, опубликованном на YouTube 5 канала.

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Обещают, что одежда будет теплее, чем в прошлом году. Кроме того, предусмотрены дополнительные детали зимней военной формы.

Например, зимние куртки будут иметь улучшенные утеплители. Также будут введены зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками. Кроме того, дополнительно введут два комплекта теплого белья для холодной погоды, отдельно будут введены три пары ботинок с высокими берцами. В зимней обуви улучшена стойкость подошвы к скольжению.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины планируют завершить обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины зимней одеждой до конца сентября.